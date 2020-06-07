رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على تصريحات المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك. وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : اذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل . إقرأ أيضاً :«مرتضى منصور» رداً على تسريب عقد «سيف جعفر» : نجل أحمد شوبير يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد Advertisements يأتي ذلك ردا على مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ان نجل شوبير يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 700 الف جنيه فقط في الموسم

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كانت هذه تفاصيل خبر شوبير رداً على تصريحات مرتضى منصور : إذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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