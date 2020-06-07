شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطالب الأندية بالاستعداد لاستئناف النشاط واتخاذ الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح السبت فى جولة تفقدية بمدينة السادس من أكتوبر، كل من مركز شباب الجزيرة 2، الصالة المغطاة، لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطورية الجارية بالمركز والصالة المغطاة، والاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع.

قال وزير الرياضة إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى، موضحا أن القيادة السياسية قد وجهت بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصرى.

وقد شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية فى التوقيتات المحددة لها، مؤكداً أن مركز شباب الجزيرة ٢ واحد من أهم المشروعات للوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة وسيسهم المركز فى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وتتضمن العملية الإنشائية مبنى الاسكواش المكون من:

٤ ملاعب اسكواش قانونية، مكاتب، إدارية، كافيتريا، صالات متعددة الأغراض

ومجمع حمامات سباحة المكون من:

حمام سباحة أوليمبى، حمام سباحة نصف أوليمبى، ٢حمام سباحة أطفال

منطقة الملاعب وتتضمن ملعب كرة قانونى، و٣ ملاعب كرة خماسية، و٢ ملعب متعدد الأغراض، و٢ملعب تنس

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مبنى قاعة الاحتفالات ويتكون من: صالة احتفالات ٥٠٠ فرد مغلقة، صالة احتفالات مفتوحة، بالإضافة إلى مطعم متكامل، مبنى إدارى كامل يحتوى على مكاتب، وجيم رجال ونساء صاله أفراح، ومكتبة، دور إدارى.

مبنى اجتماعى مكون من صالة، متعددة للأطفال، مكتبة، ومطعم، ومسجد.

وفى نفس السياق، تفقد وزير الشباب والرياضة، فرع نادى النادى بالسادس من أكتوبر، من أجل متابعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة استعداد النادى وكافة المنشآت الرياضية والشبابية تماشيا مع قرار مجلس الوزراء والذى ينص على عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجى خلال شهر يونيو الجارى، وكذلك مراعاة أعمال التعقيم وبتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.