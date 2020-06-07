شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: سيدة سربت عقد سيف فاروق جعفر.. والأهلي يهث وراءه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن سيدة مقربة من سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب بالنادي، هي التي سربت عقده، من أجل ضرب والده، موضحًا أنه سيبيعه بـ100 مليون جنيه في المستقبل.

وقال مرتصى منصور، في مادخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: «من سرب عقد سيف فاروق جعفر سيدة قريبة للغاية منه من أجل ضرب فاروق جعفر».

وتابع: «سأبيع ابن فاروق جعفر بعد سنة أو سنتين بـ100 مليون جنيه زي مصطفى محمد وفتوح»، موضحًا أنه أحرف لاعبي جيله، والأهلي يلهث وراءه من أجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل موسم 35 هدفا.

وأشار منصور إلى أن نجل أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي، يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 750 ألف جنيه فقط في الموسم ولم يحصل عليهم».

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