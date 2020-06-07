شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على الأنباء التي تتردد عن انتقال حسام عاشور، لاعب الأهلي، إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال منصور، في مداخلة هاتفية برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: «مفيش لاعب هنقول إنه في الزمالك إلا إذا كان ليه عقد في الزمالك».