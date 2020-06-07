قرار وشيك بإلغاء دوري الخليج العربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



وسط ترقب الشارع الكروي الإعلان الرسمي عن القرار بخصوص دوري الخليج العربي للموسم الكروي 2019-2020 المتجه إلى الإلغاء، بدأت الأندية تعد العدة من أجل التعامل مع واقع اللعبة الجديد، حيث لن تكون كرة القدم بعد جائحة كورونا كما كانت قبلها.

لم يكن يدرك الحكم الدولي محمد عبدالله حسن حين أطلق صافرة نهاية مباراة الجزيرة مع العين في ختام المرحلة 19 من دوري الخليج العربي، أنه سيطلق معها باب نهاية آخر مباريات موسم 2019-2010، ونهاية حقبة عاشتها كرة الإمارات وسط نعيم الملايين التي صرفت منذ بداية حقبة الاحتراف.

ولن يكون التغيير على كرة الإمارات وحسب، بل إن اللعبة عالمياً أصيبت بتصدع كبير منذ توقف المنافسات في مارس/ آذار الماضي، ولأن كرة القدم بعد كورونا لن تكون أبداً كما قبلها، فقد بدأت الملامح الجديدة تتضح على مستوى اللعبة والتي يمكن رصدها في بعض القرارات التي صدرت، أو تلك التي تطبخ فوق نار هادئة، إلى جانب مقترحات لا تزال في مهدها لكنها قد تبصر النور، خاصة أنها تحظى بتأييد فئات مؤثرة في كرتنا.

وفي الوقت الذي لم يعلن حتى الآن مصير دوري الخليج العربي، بات من شبه المؤكد أن إلغاء المسابقة سيكون هو الحدث، خاصة مع صعوبة استكمال الموسم بسبب رحيل غالبية اللاعبين الأجانب وانتهاء عقودهم، إلى جانب تحديد الاتحاد الآسيوي شهر سبتمبر/ أيلول المقبل موعداً لاستكمال دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وبدأت الأندية لعبة الحسابات وبرمجة مواعيد عودة فرقها للتدريبات استعداداً للموسم الجديد، خاصة بعد التأكد من رفض "فيفا" لقرار السماح بتخصيص "ميركاتو" استثنائي من أجل تكملة الموسم، إلى جانب العديد من الصعوبات «اللوجستية» الأخرى.

وسيكون تخفيض الميزانيات التي تحظى بها الأندية من الحكومات المحلية، أول مؤشر على أن تلك الأندية التي كانت تشرع أبواب خزائنها أمام توقيع عقود لاعبين محليين أو حتى أجانب بالملايين من الدراهم والدولارات واليوروهات، ستتوقف عن «الجنون المادي»، بعدما بدأت مرحلة ترشيد الإنفاق سريعاً للتعامل مع التأثيرات التي تركتها الجائحة.

ولا تقتصر المشاكل المادية على تقليص عائدات الدعم، بل تمتد إلى العائدات التي تحصل عليها من «الرابطة»، إضافة إلى عائداتها من المشاريع التسويقية والاستثمارية التي توقفت عن الدفع في الأشهر السابقة،وهي مشكلة عانى منها كل قطاع اللعبة على مستوى العالم.



ملف المنتخب



وبناء على كل ما سبق، يبدو أن صافرة بداية دوري الخليج العربي للموسم الكروي 2020-2021 ستكون بين 16 و20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

أما بداية الموسم الجديد، فستكون مع مسابقة كأس الخليج العربي التي ستنطلق في سبتمبر/ أيلول المقبل على أن تحدد رابطة المحترفين في القادم من الأيام الشكل النهائي للمسابقة وسط تقييم ودراسة أكثر من مقترح حول نظام البطولة بهدف منحها قيمة فنية وتسويقية ومالية أكبر.