يحيى عبدالكريم يقترح تنظيم بطولة للنخبة بين الستة الكبار في الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

رأى يحيى عبدالكريم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، أن إلغاء دوري الخليج العربي مازال يعتبر الخيار الأمثل، مبيناً أنه سيكون من الصعب تكملة الدوري مع بداية الموسم الجديد في ظل توقف اللاعبين عن ممارسة النشاط الكروي لمدة 3 أشهر، واقترح تنظيم بطولة للنخبة بمشاركة الستة فرق الأوائل في ترتيب أندية الدوري، تلعب في سبتمبر المقبل على أن يبدأ الموسم بنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين العين والظفرة وبعدها تلعب بطولة النخبة.

ورأى يحيى عبد الكريم أن تدريبات المنزل قد تحافظ على اللياقة البدنية لكنها لا تغني عن الإعداد الجيد للعودة إلى الملعب، مبيناً أن العودة دون تحضير جيد ستتسبب في تعرض اللاعبين للإصابات.

وقال لـ«الخليج الرياضي»: يحتاج اللاعبون إلى شهر أو شهر ونصف للإعداد قبل العودة إلى الملاعب، وعليهم خوض عدد من المباريات الودية الإعدادية كما يتم الاستعداد للموسم الجديد في كل سنة لأن فترة الجائحة تساوي ضعفي فترة الراحة وتنتظرنا تصفيات ومشاركات خارجية عبر الأندية في دوري الأبطال، ومع المنتخب في تصفيات المونديال، وقوائم الفرق لا تحتمل فقدان أي لاعب خاصة اللاعبين المميزين في الدولة الذين من المنتظر أن يتم اختيارهم للمنتخب قريباً.

وأضاف: معظم اللاعبين ستكون تعاقداتهم مع الأندية انتهت ولن يستطيع أحد أن يلزم لاعباً باللعب بعد نهاية عقده ولن يقبل لاعب باللعب بالتجزئة لشهرين أو ثلاثة أشهر وإذا تم فتح باب التعاقدات مع اللاعبين المحترفين الأجانب فإن الخيارات ستكون صعبة والأهم من ذلك كله ستكون الفترة الزمنية محدودة، وستكون الاختيارات مستعجلة ويمكن أن يتسبب ذلك في هدر أموال الأندية بانتظار التعاقد مع لاعبين جدد في الشتوية القادمة فلماذا نخاطر بلاعبينا ومستقبلهم وبأموال الاندية؟. لذلك إلغاء الدوري يعتبر الخيار الأمثل لتجنيب الأندية والمنتخبات واللاعبين أنفسهم الخسائر.

وزاد: أيضاً هناك حل وسط أتقدم به كمقترح للقائمين على الأمر خصوصاً اذا كان خيار الإلغاء صعباً، فقد لعبنا 19 جولة وتبقت 7 جولات تعادل ربع موسم وهذا يعني ان هناك 21 نقطة في الملعب وغالبية المباريات حاسمة منها لقاءات بين فرق الصدارة والمنافسة وحتى لا تضيع الفرصة على المتنافسين أقترح إلغاء الصعود والهبوط ومن ثم تنظيم بطولة تحت مسمى بطولة النخبة تجمع بين الستة فرق الأوائل في ترتيب الدوري شباب الأهلي والعين والجزيرة والوحدة والشارقة والنصر ويتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب محايدة ويلتقي المتصدران اول المجموعة الأولى وأول المجموعة الثانية في النهائي ويتوج الاول بطلاً للنخبة، هذه البطولة لا تستغرق اسبوعين على الأكثر وفي الوقت نفسه نعتبرها فرصة لمدرب المنتخب الجديد ليشاهد اللاعبين ويقف على امكاناتهم من خلال مباريات النخبة ويختار قائمته من الملاعب فضلا عن ان هذه الفكرة تعطي كل الفرق حق المنافسة بعدم حرمانها من حقها في البحث عن التتويج، ونبدأ الموسم الجديد بنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة العين والظفرة في مطلع سبتمبر المقبل كافتتاحية للموسم وبعد ذلك تلعب مسابقة النخبة.

وعن مواصفات مدرب المنتخب الذي من المتوقع التعاقد معه قريبا قال: يجب ان يكون مدربا جديدا وطموحا ويمتلك خبرة تدريب المنتخبات لأن تدريب الأندية يختلف عن تدريب المنتخبات و من الخطا ان تبني اختيارك لمدرب منتخب على اساس نجاحه مع الاندية. وأضاف: يجب ان نعترف ان منتخبنا استهلك ويحتاج إلى عدد من الوجوه الجديدة مع الاحتفاظ بعناصر الخبرة، يجب ألا نكرر خطأ الاتحاد السابق الذي بنى حساباته في المنتخبات لأهداف قريبة وغض الطرف عن المستقبل والأهداف البعيدة وطالما نمتلك فرصة التأهل علينا ان نبني حساباتنا على كل الاحتمالات الآنية والمستقبلية حتى لانخسر كل شيء.