«مرتضى منصور» رداً على تسريب عقد «سيف جعفر» : نجل أحمد شوبير يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن من سرب عقد سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب بالنادي، سيدة قريبة للغاية منه من أجل ضرب فاروق جعفر، موضحًا أنه سيبيعه بـ100 مليون جنيه في المستقبل.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي"المذاع عبر فضائية "الزمالك" ابن فاروق جعفر بعد سنة أو سنتين بـ100 مليون جنيه زي مصطفى محمد وفتوح .

Advertisements

وأضاف أنه أحرف لاعبي جيله، والأهلي يلهث وراءه من أجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل موسم 35 هدفا.

وأختتم "منصور"حديثه قائلا : نجل أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي، يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 750 ألف جنيه فقط في الموسم ولم يحصل عليهم حتي الان.