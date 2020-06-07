شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يحذر من تجنيس عمر مرموش فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان نجم الكرة المصرية الأسبق أنه يتابع عمر مرموش مهاجم فولسبورج الألمانى فى الوقت الحالى بعدما شارك مع الفريق خلال المباريات الأربعة الأخيرة بالبوندزليجا وظهر بشكل جيد نال عليه استحسان المتابعون هناك .

وأضاف رضوان أن فريق فولسبورج الذى يلعب معه عمر مرموش من الأندية الكبرى بالدورى الألمانى وعلى اللاعب استغلال الموقف حاليا باعتماد المدير الفنى عليه فى تثبيت أقدامه بالشكل الكافى لزيادة سعره والانتقال لإحدى الأندية الكبرة فى أوروبا .

وكشف نجم الكرة المصرية السابق أنه يتوقع أن بدعم عمر مرموش هجوم المنتخبين الأولمبى والوطنى خلال الفترة المقبلة بصحبة مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال الفترة المقبلة نظرا لقوته وسرعته فى الإنطلاق ، مؤكدا أنه مهاجم قوى ويخشى عليه من التجنيس ويجب انضمامه فى أقرب تجمع لإحدى المنتخبات الوطنية.

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من ناحية اخرى أكد ياسر رضوان ضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة المقبلة بعودة الحياة للرياضة من أجل المتضررين، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 5 ملايين فرد يعملون فى قطاع الرياضة، من بينهم 10 % تقريبا لم يتأثروا بحكم عقودهم مع أنديتهم و90 % متضررون بشكل كبير جدا .

وأبدى رضوان رضاه عن الضوء الأخضر الذى منحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بعودة الحياة تدريجيا للرياضة .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيدا لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.