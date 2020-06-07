أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، رأيه في القيمة المالية لعقود لاعبي بيراميدز. وأكد سعيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن القيمة المالية للاعبين مع انطلاقة نادي بيراميدز كان مبالغ فيها. أون تايم سبورتس، أن القيمة المالية للاعبين مع انطلاقة نادي بيراميدز كان مبالغ فيها. وأض المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن القيمة المالية لعقود لاعبي بيراميدز في الوقت الحالي تساوي نظيرتها في ناديي الزمالك والأهلي أو ترتفع قليلًا، لإغراء اللاعبين للانضمام للنادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني سعيد يوضح رأيه في القيمة المالية للاعبي بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.