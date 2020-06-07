صالح سدير: العرب لا ينجحون في مصر لعدم مساعدة اللاعبين المصريين

يرى العراقي صالح سدير، لاعب الزمالك السابق، أن عدم تألق بعض العرب في الدوري المصري يأتي بسبب عدم مساعدة اللاعبين المصريين.

وقال صالح خلال مداخلة تليفونية ببرنامج

الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أغلب اللاعبين العرب يقولون لي أنهم بيواجهوا مشكلة من عدم مساعدة اللاعبين المصريين لهم".

وأكمل: "بشعر ذلك من بعض الذين لم ينجحوا من السوريين والعراقيين، فهم يشعرون أن اللاعبين المصريين يرون بأنهم يأخذون مكانهم".

وأتم: "لم أحرض نشأت أكرم بعدم الانضمام إلى الزمالك".