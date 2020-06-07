يرى العراقي صالح سدير، لاعب الزمالك السابق، أن عدم تألق بعض العرب في الدوري المصري يأتي بسبب عدم مساعدة اللاعبين المصريين.
وقال صالح خلال مداخلة تليفونية ببرنامجالماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أغلب اللاعبين العرب يقولون لي أنهم بيواجهوا مشكلة من عدم مساعدة اللاعبين المصريين لهم".
وأكمل: "بشعر ذلك من بعض الذين لم ينجحوا من السوريين والعراقيين، فهم يشعرون أن اللاعبين المصريين يرون بأنهم يأخذون مكانهم".
وأتم: "لم أحرض نشأت أكرم بعدم الانضمام إلى الزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح سدير: العرب لا ينجحون في مصر لعدم مساعدة اللاعبين المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.