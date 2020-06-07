هاني سعيد يكشف السر وراء تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن السر وراء إعلان النادي عن تعاقده مع أحمد فتحي.

وأكد سعيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون

تايم سبورتس، أن كثرة الحديث عن فكرة إلغاء النادي لتعاقده مع اللاعب وعدم إكمال التعاقد كانت السبب الرئيسي وراء إعلان الصفقة المبكر.

وأضاف المدير الرياضيي لنادي بيراميدز أن أحمد فتحي تاريخ كبير ولاعب أسطوري ولا يمكن قبول تعرضه لأي إهانة ولذلك أعلن النادي سريعا ضمه وهو إضافة هائلة لأي فريق.