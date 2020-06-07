هاني سعيد : تجربة بيراميدز إضافة قوية للكرة المصرية

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن تجربة بيراميدز إضافة قوية للكرة المصرية وأضافت الكثير للدوري الممتاز سواء على مستوى المنافسة أو الأداء الفني، مشددا على أن النادي نجح خلال أقل من موسمين في تأكيد

مكانته بين أندية الكرة المصرية والهدف الرئيسي هو حصد البطولات خلال المرحلة المقبلة ومنافسة القطبين على جميع البطولات والألقاب

. أوضح سعيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس إن

الإدارة الحالية لنادي بيراميدز تعمل جاهدة على هيكلة المنظومة الإدارية والفنية داخل النادي وهيكلة العقود والتعاقدات الجديدة في إطار الخطة المطروحة لجعل بيراميدز المنافس الأول للقطبين على جميع الألقاب والبطولات، مع خطة أن يكون النادي جاذبا للنجوم بعيدا عن الإغراءات المالية مثلما هو الوضع في الأهلي والزمالك.