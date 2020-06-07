صالح سدير يوضح أسباب عدم نجاحه مع الزمالك

أوضح العراقي صالح سدير، لاعب الزمالك السابق، أسباب عدم نجاح تجربته الاحترافية مع الفريق الأول للقلعة البيضاء . وقال صالح خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "فخر كبير وشرف لي تمثيل نادي الزمالك". عبر قناة صدى البلد : "فخر كبير وشرف لي تمثيل نادي الزمالك". وأكمل: "عدم نجاحي كان لإنها أول سنة احتراف لي، ولم أكن أعرف معنى الاحتراف بالصورة الصحيحة بسبب صغر عمري، لذلك فقد الاحتكاك بالنادي واللاعبين". ولم أكن أعرف معنى الاحتراف بالصورة الصحيحة بسبب صغر عمري، لذلك فقد الاحتكاك بالنادي واللاعبين". وأتم: "كما أن وجود حازم إمام بمركزي جعلني لم أشارك، ومع وجود مشاكل إدارية أدت لفشل التجربة، لكنها كانت مفيدة لي واحتكاك قوي".

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