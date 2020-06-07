صالح سدير يوضح أسباب عدم نجاحه مع الزمالك

أوضح العراقي صالح سدير، لاعب الزمالك السابق، أسباب عدم نجاح تجربته الاحترافية مع الفريق الأول للقلعة البيضاء .
وقال صالح خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعبر قناة صدى البلد : "فخر كبير وشرف لي تمثيل نادي الزمالك".
وأكمل: "عدم نجاحي كان لإنها أول سنة احتراف لي،ولم أكن أعرف معنى الاحتراف بالصورة الصحيحة بسبب صغر عمري، لذلك فقد الاحتكاك بالنادي واللاعبين".
وأتم: "كما أن وجود حازم إمام بمركزي جعلني لم أشارك، ومع وجود مشاكل إدارية أدت لفشل التجربة، لكنها كانت مفيدة لي واحتكاك قوي".
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