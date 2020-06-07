مرتضى منصور : لن أعلن صفقات إلا وعقود اللاعبين في يدي

رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إمكانية انضمام حسام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، لصفوف النادي الأبيض.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن أتحدث عن

أي صفقة للزمالك إلا وعقد اللاعب امتلكه في يدي".وشدد مرتضى على أن عاشور لاعب مميز وتعرض للظلم داخل الأهلي في وجود مجلس محمود الخطيب.