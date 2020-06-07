مرتضى منصور يوجه رسالة إلى رئيس الأهلي بشأن صالح جمعة

أبدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اندهاشه من موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك في رسالة لمحمود الخطيب:" أترك صالح
وواصل في رسالته لرئيس الأهلي:" افعل مع صالح كما فعلت مع عاشور، واتركه يرحل عن النادي".
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