هاني سعيد : بيراميدز يرحب بضم حسام عاشور

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز إن النادي يرحب بالطبع بضم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي مؤكدًا أنه سيكون إضافة لخط الوسط.

وأضاف سعيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن نادي بيراميدز

مهتم بالتعاقد على مراكز أخرى غير خط الوسط الذي لا يحتاج لدعم حاليا وبيراميدز مهتم بضم مهاجم وصانع ألعاب بخلاف أحمد فتحي في المرحلة المقبلة وهناك قائمة تعاقدات يسعى النادي لضمها بجانب صورة كاملة بشأن الراحلين بنهاية الموسم. المدير الرياضي.

نفى فكرة انتقال عمر جابر لاعب الفريق لنادي الزمالك موضحا أنه مستمر في الموسم المقبل ولا يتفاوض معه أي فريق حاليا، مشيرا إلى أن التفكير الأساسي في ضم مهاجم أجنبي لدعم خط الهجوم مستقبلا.

