شكرا لقرائتكم مرتضى منصور للخطيب: أترك صالح جمعة.."هو مش خدام عندك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اندهاشه من موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك في رسالة لمحمود الخطيب:" أترك صالح جمعة، طالما انت لست في حاجة له.. مش هو خدام عندك".

وواصل في رسالته لرئيس الأهلي:" افعل مع صالح كما فعلت مع عاشور، واتركه يرحل عن النادي".