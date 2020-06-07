بيراميدز يمنح عبد الله السعيد دور جديد في الفريق

جدة - عمرو شويل كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدزدور جديد داخل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة الحالية.

أضاف هاني سعيد ان عبد الله السعيد واحد من الجهاز الفني للفريق ونتعاون معه لمصلحة الفريق ونشاركه الرأي في الكثير من الأمور الخاصة ببيراميدز.

وقال هاني سعيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الاعلامي سيف زاهر: "بشكل متكرر اقوم باستشارة عبد الله السعيد في الكثير من الأمور الخاصة بالفريق ونتعاون لصالح الفريق وتحقيق النجاح الذي نتطلع اليه".

كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أنهم تواصلوا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير أهداف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدوري هذا الموسم حال الغاءه وهل سيتم احتسابها او اعتبارها كأن لم تكن وبالتالي عدم انضمامه لنادي المائة، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى المواسم التى يتم إلغاء فيها بطولة الدورى أو أي بطولة يتم إحتساب الأهداف والمباريات التى لعبها كل فريق ، ويتم إحتساب الأهداف التى تم تسجيلها .

وتابع مسئولو الجبلاية أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز سيتواجد كما هو فى نادي الـ100 هدف ، بعد إحرازه هذا الموسم 13 هدفا ولن يتم إلغاءها حيث أكد الفيفا أن هذه الأهداف تم تسجيلها بالفعل وليس لها علاقة بإلغاء مسابقة الدوري.

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على صعيد مختلف، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية القرار النهائى من الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- حول الانتخابات المقبلة و هل ستكون لمدة عام واحد بناء على تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وفقا قانون الرياضة المصري ، وهو ما ينتظره مسئولو الخماسية لحسم القرار بعد رفض مندوبة فيفا سارة ساليمون لإقامة الانتخابات لمدة سنة و إقامتها على أربعة سنوات كما هو متعارف عليه خاصة أن فيفا ليس له علاقة بالأوليمبياد .

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد سيكون فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية.

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات ، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.