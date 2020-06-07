شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: استحدثنا عقوبات ضد العنصرية في اللوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية استحدثت بندًا يخص الهتافات العنصرية من الجماهير ضد اللاعبين في بعض الأوقات.
قال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية إن وجود هذا البند يعني وجود عقوبات في الفترة المقبلة ضد الهتافات العنصرية.
أكد علي أن اللجنة الخماسية لم تطلب مد عملها لمدة 6 شهور موضحا إن اللجنة الخماسية ملتزمة بمدة عملها ولا تسعى أو تتطلع للبقاء مدة أطول.
وتابع، أن كل الأنباء التي ترددت عن طلب اللجنة الخماسية مد عملها 6 شهور غير صحيح مطلقًا.
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