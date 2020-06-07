اتحاد الكرة: استحدثنا عقوبات ضد العنصرية في اللوائح

جدة - عمرو شويل كشف جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية استحدثت بندًا يخص الهتافات العنصرية من الجماهير ضد اللاعبين في بعض الأوقات.

قال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية إن وجود هذا البند يعني وجود عقوبات في الفترة المقبلة ضد الهتافات العنصرية.

Advertisements