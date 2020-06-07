شكرا لقرائتكم بيراميدز يقر بوجود أحمد الشيخ ضمن خطط الصفقات الصيفية القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضمن قائمة الصفقات التي يبحث النادي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أضاف هاني سعيد ان أحمد الشيخ لاعب مميز لكنه ضمن قائمة من اللاعبين التي نسعى الى التعاقد معها بنهاية الموسم لكن لا يكن أن نجزم بالتعاقد معه من عدمه.

وقال هاني سعيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الاعلامي سيف زاهر: بالطبع أحمد الشيخ لاعب في فريق منافس (الأهلي) ومن الطبيعي أن يكون هناك حسابات في الاستغناء عن احمد الشيخ لو فكرنا فيه".

أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حيث تمسك المدرب السويسري باستمرار الشيخ في صفوف الفريق ورفض رحيله في انتقالات الصيف القادم حيث يرى المدير الفني للأهلي أن الشيخ من القوام الأساسي للفريق ولا توجد نية للتفريط فيه.

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ودخل أحمد الشيخ حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده كما دخل الشيخ حسابات فريق أنبي لكن فايلر يرفض التفريط في اللاعب حالياً.

واستقر مسئولو الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق، وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.