شكرا لقرائتكم هل ينتقل عمر جابر لاعب بيراميدز الى الزمالك.. هاني سعيد يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز رحيل عمر جابر لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

أضاف هاني سعيد عمر جابر لاعب مهم للغاية ولا حديث عن رحيله للزمالك خلال الموسم الحالي أو الموسم السابق.

وقال هاني سعيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الاعلامي سيف زاهر: "عمر جابر لن يرحل وسيتواجد داخل بيراميدز الموسم المقبل ولا نية لرحيل اللاعب نهائياً".

أعلن هاني سعيد قائد فريق المقاصة اعتزاله الكرة رسميًا، بعد نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود فى الجولة السادسة بالدورى والتى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، وانتهى بفوز الحدود بهدفين لهدف، ومن المقرر أن يتولي هاني سعيد منصب المدير الرياضي بنادي بيراميدز.

وقال هانى سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت اعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم ولكن عجلت بالاعتزال بعد أن تلقيت عرضًا محترما ومنصبا جديدا في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة علي إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.

Advertisements

وأضاف هاني سعيد قائلاً: "أتوجه بالشكر لمجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام علي تفهمهم موقفي، ودعمي طوال مشواري الطويل مع المقاصة، الذي اعتبره بيتي الأول رغم أنني لعبت للأهلي والزمالك وأندية أخرى، ولن أتردد في العمل في المقاصة في أي وقت.

وأوضح هاني أن منصب المدير الرياضي في بيراميدز يعد إضافة قوية وتجربة جديدة تسعدني، وأسعي لتحقيق النجاح في المهمة الجديدة لتكون بداية قوية في عملي الإداري، لمواصلة مسيرتي الرياضية بنجاح.

واختتم هاني سعيد قائلاً: كل الشكر لجماهير الكرة المصرية على مساندتي خلال مشواري بالملاعب بداية من الأهلي والزمالك والإسماعيلى ونهاية بالمقاصة، بجانب مشواري مع المنتخب الوطني. وكان هاني سعيد صاحب الـ39 عامًا قد لعب أكثر من 20 سنة في الدوري والمنتخبات الوطنية، بداية من ناشئي النادي الأهلي ثم تجربة احتراف في إيطاليا عبر عدة أندية على رأسها فيورنتينا وباري وميسينا وبيروجيا وأيضًا مونز البلجيكي كما لعب للزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي وسموحة ومصر المقاصة.

ويعد هاني سعيد أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية الذي ساهم في حصد بطولة أمم أفريقيا 2006، 2008 ، كما خاض مع الفراعنة كأس العالم للقارات عام 2009.