هاني سعيد: أحمد فتحي صفقة تفيد بيراميدز داخل وخارج الملعب

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جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول والمنضم حديثاً من الأهلي صفقة ناجحة ستفيد الفريق داخل وخارج الملعب.
أضاف هاني سعيد ان أحمد فتحي لديه خبرات كبيرة واصرار غير عادي داخل الملعب ومن الطبيعي أنه يؤثر ايجابياً في أداء الفريق مستقبلاً في البطولات التي ننافس عليها.
وقال هاني سعيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الاعلامي سيف زاهر: "وجود أحمد فتحي سيفيد الفريق داخل الملعب بإصراره الغير عادي وخارجه في غرفة الملابس خاصة وأنه سينقل كل تلك الخبرات للاعبين الصغار".
وأعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.
فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.
ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن موقف نادى بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى، لاعب الأهلي سليم، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه ليس هناك مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.
وقال مصدر بنادى بيراميدز، إن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات ما يعنى انتهائه عام 2023.
ورفض أحمد فتحي كل محاولات النادي الأهلى في الاحتفاظ به داخل الفريق وعدم الرحيل فى الوقت الحالى خاصة أنه كان يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وخبراته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.
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