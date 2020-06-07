شكرا لقرائتكم هاني سعيد: أحمد فتحي صفقة تفيد بيراميدز داخل وخارج الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول والمنضم حديثاً من الأهلي صفقة ناجحة ستفيد الفريق داخل وخارج الملعب.

أضاف هاني سعيد ان أحمد فتحي لديه خبرات كبيرة واصرار غير عادي داخل الملعب ومن الطبيعي أنه يؤثر ايجابياً في أداء الفريق مستقبلاً في البطولات التي ننافس عليها.

وقال هاني سعيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الاعلامي سيف زاهر: "وجود أحمد فتحي سيفيد الفريق داخل الملعب بإصراره الغير عادي وخارجه في غرفة الملابس خاصة وأنه سينقل كل تلك الخبرات للاعبين الصغار".