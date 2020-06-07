شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: حسام عاشور تعرض للظلم وهذا جزاء من يحقق بطولات للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسام عاشور، لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي، قد تعرض للظلم داخل النادي الأحمر.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عاشور ظُلم في الأهلي، وهذا جزاء من يحصد بطولات مع الفريق الأحمر".

وانهى تصريحاته مؤكداً أن حسام عاشور لاعب كبير ومميز على مدار تاريخه مع الأهلي.