شكرا لقرائتكم هاني سعيد: جون أنطوي هداف الفريق على الورق لكن فنيا ليس في مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق مازال هداف الفريق على الورق وبكل الحسابات الرقمية.

أضاف هاني سعيد انه وبالرغم من أنه الهداف الحالي للفريق لكن مستواه الفني تراجع بشكل كبير للغاية عن الموسم الماضي وهو سبب تراجع دوره في الفريق.

وقال هاني سعيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الاعلامي سيف زاهر: طجون أنطوي لاعب مهم للفريق ومازلنا نضعه في مكانته في الفريق كهداف لكن عندما يعود لمستواه الفني سيشارك بصفة أساسية".

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وأكد الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز أنه لا ينوى الرحيل عن فريقه خلال فترة المقبلة.

قال أنطوي في تصريحات نقلتها حيفة FMIG الغانية إنه لا يفكر في الرحيل عن الدورى المصري موضحا أن الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية غير صحيحة.

أضاف المهاجم الغانى :" "مستمر مع بيراميدز ويتبقى لي موسمين في عقدي معهم ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق".

وانضم أنطوى لـصفوف بيراميدز في 2019، وظهر في 32 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 أخرين.