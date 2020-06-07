شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: حزين على أزمة تركي الشيخ والأهلي وكان على الأحمر الاستفادة منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدي مجدي عبدالغني٬ نجم النادي الأهلى السابق٬ حزنه الشديد بسبب الخلاف الذى حدث بين تركي الشيخ٬ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية٬ ومجلس إدارة القلعة الحمراء.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيوينة : " حزين للغاية بسبب ما حدث بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة وكان يجب ان يتم احتواء الموقف فى الغرف المغلقة، وكنت أتمنى استفادة النادي الأهلى من تركي الشيخ لأنه محب للقلعة الحمراء وحزين لوصول الأزمة إلى طريق مسدود".
وشن مجدي عبدالغني٬ نجم النادي الأهلى السابق٬ هجوما عنيفا على اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والتى يرأسها عمرو الجنايني.
وواصل عبدالغني حديثه قائلا "اللجنة الخماسية لا تتواصل مع الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة مما أشعل غضبهم، مضيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يجدد للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني".
أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء يستحق الحصول على لقب نادي القرن من خلال لوائح الاتحاد الأفريقي.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: " لقب نادي القرن له معايير خاصة، والأهلي فاز باللقب عن حق من خلال اللوائح التى تم وضعها من جانب الاتحاد الأفريقي".
وأضاف: "أنصح مرتضي منصور إذا كان لديه حق فى أزمة نادي القرن أن يكون الموضوع فى هدوء ويقوم بتجهيز الأوراق والمستندات بدون إثارة أزمة".
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