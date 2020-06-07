شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتساءل: وليد سليمان اللى طالع معاش يتقاضى 22 مليون ومعلول 30 حلال أم حرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على العقد المسرب لسيف فاروق جعفر لاعب فريق الشباب بالنادى الأبيض.

قال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك مع الإعلامى طارق يحيى :" سيف فاروق جعفر يحصل على 750 ألف جنيه في السنة بينما يحصل ابن أحمد شوبير على 5 مليون في السنة مع الأهلي".

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تابع رئيس الزمالك:" سيدة قريبة من سيف هي السبب وراء تسريب عقده كيداً في والده ابن فاروق جعفر بعد سنة أو سنتين هبيعه بـ 100 مليون جنيه"

واختتم :" وليد سليمان اللى طالع معاش يتقاضى 22 مليون ومعلول 30 حلال أم حرام".