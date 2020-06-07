ميسي يتدرب.. وضوء أخضر لسواريز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرب أفضل لاعب في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمفرده أمس السبت للمرة الأولى على ملعب «كامب نو» التابع لناديه برشلونة، بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين، فيما حصل زميله الأوروجوياني لويس سواريز على الضوء الاخضر الطبي لاستئناف اللعب، بحسب ما ذكر ناديه في بيان.

ويعاني أفضل لاعب في العالم 6 مرات من تقلص عضلي طفيف في الفخذ اليمنى، وقام بتدريب خاص الجمعة من أجل تحاشي المخاطر قبل استئناف الدوري وخوض برشلونة مباراته الأولى أمام مايوركا في 13 الحالي.

ونزل ميسي للمرة الأولى إلى عشب ملعب «كامب نو» منذ تعليق الدوري في 12 مارس/ آذار، ويتوقع أن يخوض ميسي التمارين الجماعية تحت إشراف المدرب كيكي سيتيين الاثنين.

من جهته، حصل سواريز الذي خضع لجراحة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى في 12 يناير/ كانون الثاني، على الضوء الأخضر طبياً لخوض المباريات.