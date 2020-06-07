بايرن ميونيخ يكتب تاريخ «البوندسليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو نيل لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة ال30 في تاريخه، والثامنة على التوالي؛ بفوزه الكبير على مضيفه باير ليفركوزن 4-2، أمس السبت، ضمن الجولة ال30 من المسابقة، التي شهدت تحقيق النادي البافاري العديد من الأرقام الخاصة.

وكان لايفركوزن فاز على بايرن ميونيخ في لقاء الذهاب؛ لكن بايرن ميونيخ رد التحية بأحسن منها بعد عرض هجومي كبير.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كينجسلي كومان (27) وليون جوريتسكا (42) وسيرجي جنابري (45) وروبرت ليفاندوفسكي (66)، فيما أحرز لوكاس ألاريو (9) وفلوريان فيرتز (89) هدفي ليفركوزن.

Advertisements

ورفع بايرن رصيده إلى 70 نقطة مقابل 56 نقطة لليفركوزن الخامس.

ونجح بايرن ميونيخ في الوصول إلى الهدف 65 في آخر 20 مباراة تحت قيادة مدربه فليك الذي استلم مهامه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإنه لا يوجد مدرب آخر نجح في قيادة فريقه لتسجيل 62 هدفاً أو أكثر في أول 20 مباراة له بالبوندسليجا على الإطلاق باستثناء فليك.

وشهدت المباراة أيضاً صناعة توماس مولر لهدفين ليصل إلى 20 تمريرة حاسمة هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم كيفين دي بروين مع فولفسبورج، بصناعة 20 هدفاً في موسم واحد في البوندسليجا، كما سجل ليفاندوفسكي الهدف رقم 44 في كافة المسابقات، وهو أفضل سجل في مسيرته.