شكرا لقرائتكم خبر عن النصر جاهز لعودة النشاط الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى أعلن نادي النصر جاهزيته لعودة النشاط الرياضي مجدداً، وقال النادي في حسابه على تويتر: مرافق العميد ومنشآته جاهزة لعودة النشاط الرياضي وذلك بعد تطبيق إجراءت التباعد الإجتماعي كافة، ونشر النادي فيديو أوضح فيه كل الإجراءت الوقائية التي اتخذها من أجل عودة النشاط، حيث قام بتخطيط الأرضيات والكراسي كافة بعلامات إرشاديةتوضح كيفية التباعد، إضافة إلى الإجراءات الصحية مثل غسل اليدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر جاهز لعودة النشاط الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.