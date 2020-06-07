شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يضم عبدالله المطروشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أعلنت شركة الكرة بنادي الفجيرة تعاقدها مع المدافع عبدالله سعيد المطروشي (26 عاماً) قادماً من اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر، للعب في صفوف الذئاب الموسم القادم. يذكر أن المطروشي يعد ثالث صفقات الفريق الفجراوي في «الميركاتو» الصيفي بعد ضم العراقي محمد مصطفى ضمن فئة المقيمين، والحارس محمد البيرق من الوصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفجيرة يضم عبدالله المطروشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.