شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش يتقدم على كوزمين في سباق تدريب «الأبيض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم أصبح الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة هو المرشح الأول لتدريب «الأبيض»، حيث اتضحت ملامح الصورة بالنسبة لمدرب منتخب الإمارات الوطني القادم، بعد تحديد الاتحاد الآسيوي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لعودة تصفيات كأس العالم 2022.

وتتجه بوصلة لجنة المنتخبات نحو التعاقد مع واحد من المدربين الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة الحالي، أو الروماني أولاريو كوزمين مدرب العين وشباب الأهلي السابق، وإن كانت الكفة تميل نحو رازوفيتش الذي سيحظى بفرصة إعداد المنتخب خلال الفترة ما بين نهاية مشاركة أنديتنا في المسابقة الآسيوية، وموعد المباراة الأولى في التصفيات أمام المنتخب الإندونيسي في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

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