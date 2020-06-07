سجن مشجع روماني لمحاولة قتل شرطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة رومانية بسجن مشجع سبعة أعوام ونصف العام بعد أن حاول قتل شرطي خلال مباراة في تصفيات الهبوط في دوري الدرجة الأولى الروماني لكرة القدم في العام الماضي.

ووجدت المحكمة فيدريان أوفيديو ترايان مذنبا بالشروع في قتل الشرطي خلال المباراة بعد أن وجه ضربة بكرسي إلى رأس رجل الأمن الذي فقد وعيه وسقط وسط بركة من الدماء اثر ذلك.

وقع الحادث خلال مباراة بين فريق يونيفرسيتاتيا كلوج الذي يشجعه ترايان وضيفه هيرمانشتات في يونيو/ حزيران من العام الماضي وأثناء اشتباكات بين مشجعي الفريق صاحب الأرض الذين القوا الكراسي والحجارة وأشياء أخرى على قوات الأمن.

وتجمع عدد كبير من مشجعي صاحب الأرض أسفل أحد المدرجات للاحتجاج على ما وصفوه بأنه وحشية قوات الشرطة بعد نزول أحد مشجعي فريقهم أرض الملعب.

وقالت محكمة كلوج التي أصدرت الحكم في بيان إنها ألزمت أيضا ترايان بدفع 18 ألف يورو (20 ألف دولار) على سبيل التعويض.