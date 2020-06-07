نجاح مميز لمؤتمر الطب الرياضي حول «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الطبي العالمي الذي نظمه مركز الفيفا الطبي في دبي واتحاد الإمارات لكرة القدم بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» تحت عنوان: «الجوانب الطبية والفنية لاستئناف كرة القدم بعد توقف اضطراري استثنائي»؛ وذلك بمشاركة واسعة من الأطقم الطبية بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية العالمية.

وهدفت جلسات المؤتمر الطبي إلى استعراض التجارب الناجحة حول العالم في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، والتي ساهمت بشكل كبير في عودة الحياة إلى بعض دوريات كرة القدم العالمية، وطرق التعامل مع جائحة كورونا؛ من أجل العودة الآمنة لممارسة مسابقات كرة القدم التي لا يزال معظمها متوقفاً اضطرارياً لظروف استثنائية لم تحدث من قبل، إضافة إلى استعراض كيفية عودة التدريبات بصورة تدريجية؛ وتأكيد أن الأولوية القصوى للأطقم الطبية هي المحافظة على صحة اللاعبين، وكل المنتسبين إلى نشاط الكرة.

وأشاد الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لأكبر مؤتمر طبي عالمي ضم مجموعة كبيرة من المتخصصين العاملين ضمن الأطقم الطبية بمختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء بالفيفا والأندية العالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر حظي بإشادة كبيرة من جميع المحاضرين والخبراء في مجال الطب الرياضي الذين أكدوا أهمية مثل هذه المؤتمرات الحيوية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود الطبية والتعاون مع المؤسسات الصحية الرسمية لكل دولة.

وقدم رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة محاضرة عن نجاح تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس كورونا والجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة؛ للمحافظة على صحة المواطن والمقيم وكامل أفراد المجتمع؛ من خلال البرامج المختلفة منها: مشروع التعقيم الوطني، وإنشاء مراكز المسح في كافة أنحاء الإمارات إلى جانب التحفيز المستمر لخط دفاعنا الأول وكافة العاملين في المجال الصحي.

وتحدث الهاشمي عن الدور الذي لعبه اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي بإطلاق عدد من المبادرات المجتمعية منها مبادرة بطولتنا سلامتكم التي شهدت تفاعلاً كبيراً بين أفراد المجتمع الرياضي وكذلك وضع كافة منشآت ومباني الاتحاد تحت تصرف الجهات الصحية، علاوة على عقد اجتماعات وورش عمل طبية للأندية المحلية وكافة منتسبيها.

من جهته، أكد الدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي بدبي الذي أدار جلسات المؤتمر أن صراع الطب مع فيروس كورونا يمكن تشبيهه بمباراة كرة قدم بها بعض النواحي الدفاعية وبعض النواحي الهجومية، مشيراً إلى أهمية الجانب الطبي خلال هذه الفترة.

وتناولت أولى جلسات المؤتمر التي قدمها الدكتور كلاينفيلد المدير الطبي العام للعديد من المسابقات، تجربة ألمانيا في فرض الخطوات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا للسيطرة على تزايد أعداد المصابين، والتي مهدت الطريق لعودة مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتطرق الدكتور شافي باييه رئيس الوحدة الطبية بنادي برشلونة الإسباني لكيفية الاستعداد بصورة سليمة قبل عودة نشاط كرة القدم، وتناولت محاضرته تأثير عدم التدريب خلال فترة التوقف على إصابة العضلات والأوتار، فيما تحدث الدكتور مارسيو تانوري طبيب نادي فلامنجو البرازيلي عن أهمية إجراء عملية تقييم بدني ونفسي لجميع اللاعبين خلال توقف النشاط؛ لمعرفة تأثير التوقف على البناء العضلي للاعبين وعلى الجانب السيكولوجي، وقدم طرقاً لتحفيز اللاعبين على مواصلة التدريبات عن بُعد.

وطالب الدكتور فرنشاك دروينيك طبيب نادي شندغو الصيني الأطقم الطبية بالأندية بضرورة تقييم وظائف الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية لجميع اللاعبين قبل استئناف النشاط، وضرورة الإلمام بالتاريخ المرضي لكل لاعب على حدة.

واختتمت جلسات المؤتمر بمحاضرة ألقاها الدكتور لويس تيل طبيب نادي موناكو الفرنسي والمدرب برونو ماريه رئيس قسم اللياقة البدنية بالنادي الفرنسي ركزت على أهمية تقييم الأضرار التي لحقت بلاعبي بعض الفرق الذين خضعوا للحجر الصحي، وأهمية المحافظة على التدرج في الأحمال والعودة التدريجية للتدريبات ومراقبة الإرهاق واللياقة البدنية عن كثب وبدقة، وإعداد برنامج تأهيلي لكل لاعب على حدة.