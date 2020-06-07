نادي مليحة يبحث عودة النشاط الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي مليحة الرياضي جاهزيته لاستئناف النشاط الرياضي في كافة صالاته، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي لوفد مجلس الشارقة الرياضي برئاسة سعيد علي العاجل رئيس الوفد وعضوية بخيت سعيد القرص ومحمد أحمد حجازي.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد بمقر نادي مليحة رحب محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي بوفد مجلس الشارقة الرياضي مؤكداً أن هذه الزيارة مبشرة للوسط الرياضي للتحضير لإعادة الحياة الرياضية إلى صالات النادي بعد وقوفها حفاظاً على سلامة اللاعبين من انتشار فيروس كورونا.

وقال الخاصوني إن نادي مليحة نجح في استكمال برامجه وتدريباته من خلال استخدام التكنولوجيا ورفع جاهزيته طوال الفترة الماضية لاستكمال منظومة عمله من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية عن بعد وأطلق العشرات من الأنشطة وقدم سلسلة من البرامج الرياضية والثقافية المتنوعة.

بدوره أوضح سعيد علي العاجل أن الزيارة تأتي في إطار زيارات مجلس الشارقة الرياضي لأندية الامارة الباسمة بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها لتوفير اشتراطات السلامة ضد وباء كورونا.

وأكد العاجل جاهزية نادي مليحة لاستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة واتباع آخر الإجراءات الاحترازية سواء للاعبين والموظفين والأجهزة الإدارية والفنية.