شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يقرر الاحتفاظ بالمؤشر والمسيليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
قرر أهلي جدة تمديد عقد جناحه سلمان المؤشر وحارسه المخضرم ياسر المسيليم، بناء على توصية من المدرب الصربي فلادان الذي يفضل استمرار الثنائي مع الفريق في الموسم المقبل.
واشترط المؤشر «31 عاماً» الحصول على متأخرات مالية سابقة من عقده القديم قبل الاتفاق على بنود العقد الجديد، وهو الأمر الذي رحبت به إدارة النادي الجداوي في إشارة كبيرة الى استمرار العلاقة.
وكان المؤشر على رادار النصر في الفترة الشتوية الماضية بيد أن الصفقة تعثرت في الأمتار الأخيرة بسبب الاختلاف على البنود المالية.
وتواجه إدارة الأهلي والجهاز المشرف الكروي بقيادة الأمير منصور بن مشعل هذه الأيام بجانب عقدي الثنائي كتلة من العقود التي توشك على الانتهاء يشمل أبرزها عبدالفتاح عسيري وحسين المقهوي، كما تدرس احتياجات الصربي فلادان الذي يريد تغيير عدد من اللاعبين الأجانب من أجل تعزيز القائمة الآسيوية عند استئناف دوري الأبطال المقترح عودته بنظام التجمع.
على صعيد متصل استعان المحترف البرازيلي لوكاس ليما بمدرب خاص في مقر إقامته في البرازيل لرفع معدله اللياقي تأهباً للعودة عند إقرار استئناف التدريبات المنتظر في يوليو المقبل، ونشر اللاعب مقاطع من تدريباته الانفرادية التي تستمر بين الساعة والساعة والنصف.
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