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اتحاد الجودو ينضم لقائمة الدول الموقعة على ميثاق الشرف الدولي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم اتحاد الإمارات للجودو لقائمة الدول التي وقعت على ميثاق الشرف الذي يحترم مبادئ وأخلاق اللعبة، ويهدف إلى ترقية مفاهيم المنافسة بين الأجيال الصاعدة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، وكانت الدول أعضاء الاتحاد الدولي للجودو كشفت عن تضامن مميز خلال جائحة .
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن ميثاق الشرف شعار كبير له دلالات عظيمة وعميقة ويمثل مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تشجع على عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يقلل من الاحترام للذات أو للآخرين.
وقال: لا شك أن الميثاق الرياضي الذي تم توقيعه يعزز الشعور بالكرامة والسمعة الحسنة والشجاعة التي تمثل شهادة تقدير واحترام في بساط المنافسة، والتي يجب أن نغرسها في نفوس الأجيال الصاعدة بعيداً عن الكراهية عند الهزيمة لنغرس مكانها الفخر، والصدق والنقاء واحترام الخصم، الشرف مفهوم إيجابي واجتماعي وأخلاقي يحظى بإعجاب المجتمع، وبهذا المعنى فإن الشرف صفة جماعية، تمامًا مثل الفضيلة وفي مفهومنا الجديد يعنى احترام الخصم، وهو في المقام الأول قيمة ذات دلالة جماعية وعليه يجب أن يكون شعاراً للمنافسات القادمة.

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