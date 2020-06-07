منافسات قوية في البطولة العربية المفتوحة للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد مصطفى أمزال نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بتنظيم البطولة العربية المفتوحة للشطرنج ووصفها بأنها من أهم وأكبر البطولات العربية التي نظمها الاتحاد العربي، وقال إن الجامعة الملكية المغربية شاركت بـ 350 لاعباً ولاعبة في البطولة معتبراً أن البطولة تعتبر علامة مميزه ومضيئة في تاريخ الاتحاد العربي للشطرنج.

وتوجه أمزال بالشكر للشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج لجهوده التي يبذلها لتطوير الاتحاد العربي للشطرنج.

من ناحية أخرى انتهت المرحلة الثانية من بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج " أون لاين" وشارك في هذه المرحلة من البطولة 198 لاعباً ولاعبة من 20 دولة عربية ، وأقيمت المرحلة الأولى بمشاركة 1300 لاعب ولاعبة صعد منهم 48 لاعباً ولاعبة للمرحلة الوسطى يضاف إليهم أصحاب التصنيفات الدولية العليا من 2000 حتى 2400 نقطة ليصبح عددهم 198 لاعباً ولاعبة.

وأسفرت نتائج المرحلة الثانية للبطولة عن تأهل 20 لاعباً للمرحلة الثالثة وهم حسب الترتيب : سامح صادق من مصر ، محمد تيسير من المغرب، محمد علي بودريقة من تونس، محب أمير من مصر ، أشرف الحباشة من تونس، عادل شكري و ياسين السنتيسي من المغرب ، مالك قونيه من سوريا ، خالد محمد عبد الرازق و محمد سمير ابراهيم السيد و ماركو فادي من مصر، يحيى صالح على فرج من اليمن ، أنيس محمد عاشور من الجزائر ، بشير عيتي من سوريا ، محمد الرامي من المغرب ، عبد العزيز المحمود من لبنان ، سلطان الزعابي من الإمارات، رأفت عيسى وغيث عبابنة من الأردن وعبد العزيز عنقود من المغرب.

رصدت اللجنة المنظمة 6 آلاف دولار للفائزين ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا وتضم كل من سامي خضر سفاريني نائباً للرئيس ورجائي نعمان السوسي وفيصل الحمادي وعمر نعمان وسعود محمد أحمد و استراتوس جريفاس ورزان الشعيبي وأديب زهراوي.