هل يكون حسام عاشور آخر الراحلين عن الأهلي؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هناك لاعبون لا يستطيع أحد أن ينكر جهودهم وتاريخهم مع الكرة المصرية والنادي الأهلي، الا أنهم رحلوا عن القلعة الحمراء في النهاية من الباب الضيق لأسباب مختلفة لتستمر المناوشات بينهم وبين إدارة الأهلي والجماهير من حين لآخر، وفي ما يلي أعضاء القائمة:

جمال عبدالحميد

أحد اللاعبين الكبار الذين تألقوا بقوة بقميص النادي الأهلي وفاز معه بالدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتعرض لإصابة بالغة في أول مران للأهلي تحت قيادة الراحل محمود الجوهري بعد كرة مشتركة مع إكرامي حارس المرمي، ليجري عملية جراحية كبيرة في قدمه أبعدته عن الملعب لمدة عام تقريبا، الا ان الاهلي رفض تحمل تكاليف الجراحة واستغنى عنه للإسماعيلي الذي رفضه قبل ان يفاتحه الزمالك في اللعب له ليكتب معه تاريخاً جديداً.

التوأم حسن

يأتي في مقدمة هذه القائمة من اللاعبين التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذان تربيا في القلعة الحمراء وحققا فيها العديد من البطولات والألقاب، حتى توترت العلاقة بينهما من ناحية وإدارة الأهلي من ناحية أخرى بسبب رفض الإدارة التجديد لإبراهيم حسن والاكتفاء بحسام فقط وهو ما تسبب في رحيلهما للغريم التقليدي الزمالك، ليحدث شرخ كبير في العلاقة بين الطرفين مازال مستمراً حتى الآن.

عصام الحضري

الحضرى صاحب الإنجازات التاريخية مع الأهلي ومنتخب مصر والأندية الأخرى التي لعب لها هرب من الأهلي عام 2008 ليبدأ رحلة العداء الكروي مع جماهير الأهلي التي لم تغفر للحارس الكبير ذنب الرحيل سراً من النادي قبل نحو 12 عاماً مُتوجهاً إلى سيون السويسري قبل أن يخوض تجارب كروية عديدة داخل وخارج مصر.

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عبد الله السعيد

صنع لنفسه شعبية وجماهيرية واضحة في النادى الأهلي، خاصة بعد اعتزال محمد أبوتريكة، ليُصنّفه كثير من الأهلاوية بأنه الوريث الشرعي لأبوتريكة، وساهم السعيد في تحقيق أكثر من بطولة محلية وقارية للأهلي قبل أن يصدم ملايين الأهلاوية بالتوقيع للزمالك، ثم تدخل الأهلي ليفسد انتقاله للقلعة البيضاء ويرحل اللاعب إلى فنلندا ثم أهلي جدة قبل أن يستقر به المطاف في بيراميدز حالياً.

احمد فتحي

على نفس الدرب سار أحمد فتحي الذي حقق إنجازات سيذكرها التاريخ طويلاً، سواء مع الأهلي أو المنتخبات الوطنية، وظن كثيرون أن المدفعجي سيُنهي مشواره الكروي في القلعة الحمراء، فاجأ اللاعب الجميع بإعلاء شأن الملايين فوق اسم الأهلي واختار الرحيل لبيراميدز ورفض تجديد عقده مع الأهلي بسبب فارق المقابل المالي، ليخسر قطاعا كبيرا من جمهور الأهلي الذي كان يُمني النفس بأن يعتزل فتحي في الأهلي بعدما حصد الملايين من وراء النادي وشهرة واضحة.



حسام عاشور

واصبح حسام عاشور هو آخر «عنقود» في قائمة اللاعبين الذين يواجهون لعنة «سوء الخاتمة» في الأهلي، فقد منح مسؤولو القلعة الحمراء عاشور عرضاً للاعتزال بين صفوفه مقابل إقامة مباراة اعتزال يُشارك فيها الأهلي، مع تعيينه في قناة النادى كمحلل بجانب سفره لإحدى الدول الأوروبية لعمل مُعايشة إدارية وفنية وهو عرض رائع وجيد، لكن عاشور خرج مؤخراً يهاجم مجلس الأهلى بدعوى أنه تباطأ في الترتيب لمهرجان اعتزاله، وهو ما نفاه مسؤولو النادي الذين ألغوا كل شيء بخصوص اعتزاله