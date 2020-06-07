مدارس السيتي لكرة القدم تستأنف برنامجها التدريبي في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود مدارس السيتي لكرة القدم في دبي لاستقبال اللاعبين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، في موقعين جديدين ابتداءً من غد الأحد في برنامج تدريبي طوال شهر يونيو.

ويلتزم الموقعان الجديدان والإجراءات المتبعة فيهما بجميع الشروط والإرشادات التي حددها مجلس دبي الرياضي مؤخراً مع متابعة الإجراءات ومراجعتها بشكل يومي.

وتقام الحصص التدريبية في موقعين في دبي هما "كورة دوم" في الوصل، و"جست بلاي" في القوز من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة 6 إلى 7 مساءً.

وتنظم مدارس السيتي لكرة القدم برامجها التدريبية في الإمارات منذ عشر سنوات، والتي يتبع فيها المدربون التقنيات ذاتها المعتمدة لدى نادي مانشستر سيتي.

وقال سايمون هيويت، مدير عمليات كرة القدم في الشرق الأوسط لمدارس السيتي لكرة القدم: عملنا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومواقع التدريب لضمان الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة، نحن سعداء بعودة اللاعبين إلى البرنامج التدريبي واستقبالهم مجدداً.

وأضاف: تستقبل الحصص التدريبية اللاعبين واللاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 من مختلف المستويات المهارية. والتي تركز على توفير المتعة، وفرصة العودة لممارسة الرياضة، والتواصل الاجتماعي الآمن، والصحة النفسية للاعبين. وعملنا مع طاقم المدربين على أن توفر الحصص كل ما سبق، ونتطلع قدماً لانطلاقها.