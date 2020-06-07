اتحاد الرياضات البحرية يناقش سباقات الموسم مع الأندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أحمد إبراهيم محمد نائب رئيس الاتحاد، والعضوين ماجد عتيق المهيري وحسن الزعابي ومهرة فلكناز الأمين العام.

وثمن مجلس الإدارة عمل وتضحيات خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا، وناشد الاتحاد الأندية البحرية بضرورة العمل بيد واحدة من أجل تحقيق عودة ناجحة وموفقة وتوفير أفضل المعايير لتحقيق الأمن والسلامة لمرتادي المنشآت الرياضية وأيضاً المشاركين في كل الفعاليات الرياضية وفق أطر وشروط السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والجهات الحكومية المختصة.

وناقش مجلس الإدارة أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020 والموسم الرياضي البحري 2020-2021 في ظل تداعيات جائحة كورونا وتوقف عدد من الأنشطة وقرر مخاطبة الأندية البحرية ومعرفة مدى رغبتها في استئناف الفعاليات واستكمال ما تبقى من فعاليات.

وتطرق الاجتماع إلى مواعيد بداية الموسم الجديد 2020-2021 وتقرر إخضاع الأمر للمزيد من الدراسات والتشاور مع الأندية البحرية الرياضية، خاصة أن هنالك مقترحاً بخصوص مواكبة البرنامج للروزنامة الدولية والخاصة بالاتحادات الدولية والقارية.

واطلع أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة بعد تخفيف القيود على بعض الأنشطة وإتمام كافة الإجراءات الوقائية لاستئناف النشاط الرياضي الفردي وما يتعلق بتنفيذ هذه القرارات.

واستعرض الاجتماع الرسائل الواردة إلى الاتحاد ومن بينها رسالة اللجنة الأولمبية الوطنية بخصوص تحديد وترشيح عدد اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة المقررة في سانيا الصينية خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 6 ديسمبر المقبلين، بمشاركة رياضيين من 45 دولة آسيوية يتنافسون في 17 رياضة من بينها الرياضات البحرية التي سوف تشهد مسابقات الدراجات المائية.