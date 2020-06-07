كاتانيتش يرغب في العودة إلى العراق لتحضير «أسود الرافدين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية، خصوصاً بعد إلغاء منافسة بطولة الدوري.

وقال إياد بنيا رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان: إن اتصالاً هاتفياً جمعه مع المدرب كاتانيتش للحديث عن مستقبل المنتخب العراقي، لاسيما بعد إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف بنيان: كاتانيتش رحب كثيراً بفكرة إقامة البطولة التنشيطية التي تسهم في إعداد حقيقي للأندية، وكذلك للاعبي المنتخب بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة، وسيستفيد جميع اللاعبين من هذه البطولة بعد انقطاع لخمسة أشهر كاملة عن منافسات كرة القدم، إن كاتانيتش سيقدم خطة لتحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية للمونديال.

وقال إن كاتانيتش طالب بالاستفادة من أيام «الفيفا دي» لإقامة المباريات الودية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء هكذا مباريات قبل الاستحقاق الرسمي أمام هونج كونج خلال أكتوبر المقبل.