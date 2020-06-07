محامي الأهلي المستقيل يتوعد مرتضى منصور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد عثمان، المستشار القانوني المستقيل للنادي الأهلي، أنه سيرد بنفسه على كل تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك، وقال عثمان: «علاقتي بمرتضى منصور ليست عابرة وتمتد منذ 31 عاماً، وسأرد على تجاوزاته ولن أسكت».

وتابع: «مرتضى منصور يرى أنه فوق القانون وهذا غير مقبول، وكيف لمجرد رفع قضية ضده أصبحت شيطاناً، سأرد عليه بقوة».. مضيفاً: «مجلس الأهلي طلب مني عدم الرد كالمعتاد، لكن قلت لهم إني لا أقبل ذلك ويجب توضيح التفاصيل للناس والرد على هذه التجاوزات».. وختم حديثه قائلاً: «الأهلي بيتي لكن عندي قضية شخصية في هذا الموضوع».