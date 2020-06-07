الأهلي يسدد مستحقات هندريك بالتقسيط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل النادي الأهلي لاتفاق مع البرازيلي هندريك هيلمكه لاعب الفريق السابق لسداد مستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال ستة أشهر وعلى دُفعتين، وذلك بعد إنهاء الأزمة التي نشبت بين الطرفين قبل عدة مواسم بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلي، فقام الأخير بتصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية «كاس»، وحصل على حُكم لصالحه بتغريم الأهلي ما يقرب من 950 ألف دولار نظير فسخ العقد بين الطرفين من جانب الأهلي فقط.

وانضم هندريك للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجاناً بعد استغناء النادي الأحمر عن خدماته.

ومن المقرر أن يقوم مسؤولو الأهلي بتجهيز الدُّفعة الأولى من أجل تحويلها للاعب البرازيلي من أصل برتغالي خلال أيام قليلة، خاصة بعد الحل الذي توصل له الطرفان مؤخراً لعدم إمكانية التصعيد مُجدداً لأي جهة.