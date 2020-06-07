شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الريشة الطائرة يناقش عودة النشاط فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، اجتماعا مهما اليوم الأحد، بمقر مبنى الاتحاد فى مدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والإدارية، ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة وبحث الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي.

ويرغب مسئولو اتحاد الريشة الطائرة فى استئناف النشاط الرياضى دون أزمات قد تدفع المجلس لتعليق المسابقات المحلية من جديد بعدما توقف النشاط فى مصر منتصف مارس الماضى قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى منتصف يونيو المقبل بشكل تدريجي.

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وأكد هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، من قبل على مناقشة وزارة الشباب والرياضة فى كيفية استكمال المسابقات الخاصة بفئات الحافز الرياضى للاعبين، وقال التهامى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه سيضع خطة عودة التدريبات وعودة المسابقات بناءً على التعليمات التى سيتم إرسالها المرحلة المقبلة من جانب الوزارة، حال قرار الحكومة بذلك مثلما تم الإعلان عنه مسبقا بعودة النشاط تدريجيا من منتصف يونيو.

كشف هشام التهامى مسبقا عن تسليمه خطة تتضمن 3 معسكرات خارجية للجنة الأولمبية فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها إلى يوليو 2021، حتى يكون اللاعبون جاهزون من خلال هذه الخطة لتحقيق الأهداف التى وضعها الاتحاد بالاتفاق مع اللجنة الأوليمبية التى عقدت اجتماعات مع جميع الاتحادات فى الفترة الماضية من أجل تجهيز برنامج إعداد للاعبين لمدة 12 شهرا يكون كافيا لتجهيز اللاعبين بعد استئناف النشاط الرياضى عقب الانتهاء من أزمة كورونا، التى يعانى منها العالم فى الفترة الحالية وتسببت فى إيقاف النشاط الرياضى بمصر على أن تتم مناقشة النشاط الخاص باللعبة فى اجتماع الاتحاد الدولى المقبل المقرر انعقاده أون لاين فى شهر يوليو المقبل بدلا من مايو الجارى، والذى سيشهد التحدث فى كل الأمور التى تخص المسابقات الدولية فى ظل هذا الوضع الراهن، ومناقشة السيناريوهات التى سيتم من خلالها عودة النشاط مرة أخرى.