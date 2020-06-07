شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: العقود في بيراميدز كان مبالغ فيها قبل الإدارة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز ان قيمة العقود التي كان يتقاضاها اللاعبون منذ بداية الانطلاقة القوية لبيراميدز وتغيير اسمه ، كانت تحمل ارقام مبالغ فيها، ولكن الإدارة الحالية ليس لها أي علاقة بالامر، وكشف هاني سعيد في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان قيمة العقود الحالية ترتفع بنسبة بسيطة عن الأهلي والزمالك لتكون مغرية للاعبين، حيث ان كل لاعب سيختار الأهلي او الزمالك في حالة تساوي القيمة المادية مع بيراميدز وهو السبب الرئيسي في قيام بيراميدز بعرض مبالغ اعلي من الأهلي والزمالك علي الاعبين لتكون مغرية لهم.

كما قال هاني سعيد إن قبوله منصب المدير الرياضي للنادي جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي والذي عرض إمكانية وجودي في المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم، وكانت لدي رغبة حينها في إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفني بعيدا عن العمل الإداري.

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وشدد سعيد ، أن الجلسة التي عقدها مع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز غيرت من تفكيره كثيرا خاصة وأنه لم يكن يعرفه عن قرب من قبل وتعرف على فكره وأنه شخصية إدارية رائعة وبعد تفكير وافق على قبول عرض بيراميدز وتولي منصب المدير الرياضي، مشددا على أن المقابل المادي ليس هو السبب في قبوله مهمة تولي منصب المدير الرياضي وإنما بعد تفكير في هذه الخطوة وتطبيق المنصب بجميع مهامه خاصة وأنه لا يطبق بصورته الاحترافية في الدوري المصري.

وأضاف سعيد على أنه رغم وجوده في منصب المدير الرياضي لبيراميدز فإنه يحصل على دورات تدريبية في الفيفا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الإنجليزي حتى يكتسب المزيد من الخبرات في مشواره خلال المرحلة المقبلة موضحا أنه سعيد بتجربته الحالية مع بيراميدز ويتمنى مزيد من التطور مستقبلا.