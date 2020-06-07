شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: أحمد شناوي موهوب.. والزمالك لا يتفاوض مع عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن أحمد الشناوي حارس مرمى فريقه هو أحد أهم الحراس وأكثرهم موهبة في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره وهو حارس صاحب إمكانيات هائلة ويستحق أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر مع كامل الاحترام لبقية حراس المرمى في الكرة المصرية، وأوضح سعيد في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة أون تايم سبورت أنه بعد توليه مهمة ومنصب المدير الرياضي تحدث مع أحمد الشناوي مؤكدا أنه يجب عليه أن يقاتل لأن يكون الحارس الأساسي للمنتخب خاصة وأنه أفضل إمكانيات في مصر وعدم وجوده في مركز الحارس الأساسي للمنتخب تقصير في حق نفسه وعليه أن يقاتل مستقبلا كي يكون الحارس الأول للفراعنة.

وشدد سعيد على أن أحمد الشناوي حارس رائع ولا يمكن الموافقة على رحيله بأي شكل من الأشكال وبيراميدز متمسك باستمراره كونه أحد أفضل الإمكانيات بين حراس الكرة المصرية حاليا، مشيدا في ذات الوقت بالمستوى الهائل الذي قدمه المهدي سليمان حارس مرمى الفريق في الموسم الحالي وتألقه بشكل رائع واهتمام جهاز المنتخب بوجوده.

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كما قال هاني سعيد إن بيراميدز يرحب بالطبع بضم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وهو إضافة لخط الوسط ولكن النادي مهتم بالتعاقد على مراكز أخرى غير خط الوسط الذي لا يحتاج لدعم حاليا وبيراميدز مهتم بضم مهاجم وصانع ألعاب بخلاف أحمد فتحي في المرحلة المقبلة وهناك قائمة تعاقدات يسعى النادي لضمها بجانب صورة كاملة بشأن الراحلين بنهاية الموسم، ونفى فكرة انتقال عمر جابر لاعب الفريق لنادي الزمالك موضحا أنه مستمر في الموسم المقبل ولا يتفاوض معه أي فريق حاليا، مشيرا إلى أن التفكير الأساسي في ضم مهاجم أجنبي لدعم خط الهجوم مستقبلا.

فيما كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن الفارق بين موقف احمد فتحي وشريف اكرامي بالنسبة للإعلان عن التعاقد معهما من جانب نادي بيراميدز خاصة ان عقدهما مع الأهلي انتهي بنهاية الموسم الحالي، وقال هاني سعيدج في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان السر وراء إعلان النادي عن تعاقده مع أحمد فتحي مؤكدا أن كثرة الحديث عن فكرة إلغاء النادي لتعاقده مع اللاعب وعدم إكمال التعاقد كانت السبب الرئيسي وراء إعلان الصفقة المبكر مشددا على أن أحمد فتحي تاريخ كبير ولاعب أسطوري ولا يمكن قبول تعرضه لأي إهانة ولذلك أعلن النادي سريعا ضمه وهو إضافة هائلة لأي فريق.

كما قال هاني سعيد إن تجربة بيراميدز إضافة قوية للكرة المصرية وأضافت الكثير للدوري الممتاز سواء على مستوى المنافسة أو الأداء الفني، مشددا على أن النادي نجح خلال أقل من موسمين في تأكيد مكانته بين أندية الكرة المصرية والهدف الرئيسي هو حصد البطولات خلال المرحلة المقبلة ومنافسة القطبين على جميع البطولات والألقاب.