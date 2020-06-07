شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى للخطيب: أترك صالح جمعة "هو مش خدام عندك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة حسام عاشور، لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي، مع مجلس الإدارة الحمراء، مؤكدًا أن اللاعب تعرض للظلم، خاصة فى ظل العطاء الكبير الذى قدمه للفريق والنادى.
أضاف مرتضى خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك:" عاشور ظُلم في الأهلي، وهذا جزاء من يحصد بطولات مع الفريق الأحمر.. عاشور لاعب كبير ومميز على مدار تاريخه مع الأهلي".
وأبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اندهاشه من موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، حيث وجه رسالة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء قائلاً: "أترك صالح جمعة، طالما انت لست في حاجة له.. هو مش خدام عندك".
وواصل في رسالته لرئيس الأهلي: "افعل مع صالح كما فعلت مع عاشور، واتركه يرحل عن النادي".
وأوضح حسام عاشور، قائد الأهلى، فى تصريحات مؤخرا، إنه لن يعتزل كرة القدم متابعاً إنه يتقدم بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا:"وعد وأوفى"، مؤكدا إنه يمتلك فى الوقت الحالى عروضا من السعودية والبرتغال.
وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط، ليخرج مجلس الأهلى ويؤكد نهاية علاقة اللاعب بالقلعة الحمراء.
وقرر حسام عاشور التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية، إلى جانب عرضا برتغاليا، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.
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