شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى للخطيب: أترك صالح جمعة "هو مش خدام عندك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة حسام عاشور، لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي، مع مجلس الإدارة الحمراء، مؤكدًا أن اللاعب تعرض للظلم، خاصة فى ظل العطاء الكبير الذى قدمه للفريق والنادى.

أضاف مرتضى خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك:" عاشور ظُلم في الأهلي، وهذا جزاء من يحصد بطولات مع الفريق الأحمر.. عاشور لاعب كبير ومميز على مدار تاريخه مع الأهلي".

وأبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اندهاشه من موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، حيث وجه رسالة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء قائلاً: "أترك صالح جمعة، طالما انت لست في حاجة له.. هو مش خدام عندك". Advertisements وواصل في رسالته لرئيس الأهلي: "افعل مع صالح كما فعلت مع عاشور، واتركه يرحل عن النادي".

وأوضح حسام عاشور، قائد الأهلى، فى تصريحات مؤخرا، إنه لن يعتزل كرة القدم متابعاً إنه يتقدم بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا:"وعد وأوفى"، مؤكدا إنه يمتلك فى الوقت الحالى عروضا من السعودية والبرتغال.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط، ليخرج مجلس الأهلى ويؤكد نهاية علاقة اللاعب بالقلعة الحمراء.