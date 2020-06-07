شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد يكشف سبب إعلان بيراميدز التعاقد مع فتحي وتأجيل إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن الفارق بين موقف أحمد فتحي وشريف اكرامي بالنسبة للإعلان عن التعاقد معهما من جانب نادي بيراميدز خاصة ان عقدهما مع الأهلي انتهي بنهاية الموسم الحالي، وقال هاني سعيد في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن السر وراء إعلان النادي عن تعاقده مع أحمد فتحي مؤكدا أن كثرة الحديث عن فكرة إلغاء النادي لتعاقده مع اللاعب وعدم إكمال التعاقد كانت السبب الرئيسي وراء إعلان الصفقة المبكر مشددا على أن أحمد فتحي تاريخ كبير ولاعب أسطوري ولا يمكن قبول تعرضه لأي إهانة ولذلك أعلن النادي سريعا ضمه وهو إضافة هائلة لأي فريق.

كما قال هاني سعيد إن تجربة بيراميدز إضافة قوية للكرة المصرية وأضافت الكثير للدوري الممتاز سواء على مستوى المنافسة أو الأداء الفني، مشددا على أن النادي نجح خلال أقل من موسمين في تأكيد مكانته بين أندية الكرة المصرية والهدف الرئيسي هو حصد البطولات خلال المرحلة المقبلة ومنافسة القطبين على جميع البطولات والألقاب.

وأوضح سعيد إن الإدارة الحالية لنادي بيراميدز تعمل جاهدة على هيكلة المنظومة الإدارية والفنية داخل النادي وهيكلة العقود والتعاقدات الجديدة في إطار الخطة المطروحة لجعل بيراميدز المنافس الأول للقطبين على جميع الألقاب والبطولات، مع خطة أن يكون النادي جاذبا للنجوم بعيدا عن الإغراءات المالية مثلما هو الوضع في الأهلي والزمالك.

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فيما أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز ان قيمة العقود التي كان يتقاضاها اللاعبون منذ بداية الانطلاقة القوية لبيراميدز وتغيير اسمه ، كانت تحمل ارقام مبالغ فيها، ولكن الإدارة الحالية ليس لها أي علاقة بالامر، وكشف هاني سعيد في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان قيمة العقود الحالية ترتفع بنسبة بسيطة عن الأهلي والزمالك لتكون مغرية للاعبين، حيث ان كل لاعب سيختار الأهلي او الزمالك في حالة تساوي القيمة المادية مع بيراميدز وهو السبب الرئيسي في قيام بيراميدز بعرض مبالغ اعلي من الأهلي والزمالك علي الاعبين لتكون مغرية لهم.

كما قال هاني سعيد إن قبوله منصب المدير الرياضي للنادي جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي والذي عرض إمكانية وجودي في المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم، وكانت لدي رغبة حينها في إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفني بعيدا عن العمل الإداري.

وشدد سعيد ، أن الجلسة التي عقدها مع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز غيرت من تفكيره كثيرا خاصة وأنه لم يكن يعرفه عن قرب من قبل وتعرف على فكره وأنه شخصية إدارية رائعة وبعد تفكير وافق على قبول عرض بيراميدز وتولي منصب المدير الرياضي، مشددا على أن المقابل المادي ليس هو السبب في قبوله مهمة تولي منصب المدير الرياضي وإنما بعد تفكير في هذه الخطوة وتطبيق المنصب بجميع مهامه خاصة وأنه لا يطبق بصورته الاحترافية في الدوري المصري.