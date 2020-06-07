شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: استقالة أى عضو من اتحاد الكرة ستُقبل فورا فى اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، انتهت بالفعل من إعداد التعديلات المبدئية للائحة النظام الأساسي للجبلاية.. وقال جمال محمد علي في تصريحات تليفزيونية: "المسودة المبدئية للائحة انتهت وجار ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية خلال الأيام المقبلة". وتابع أن اتحاد الكرة سيعرض اللائحة على الأندية قبل انتهاء مدة عمل اللجنة نهاية الشهر المقبل، موضحًا أن الرأي الأول والأخير سيكون للجمعية العمومية.

فى السياق ذاته، كشف نائب رئيس اتحاد الكرة، عن بنود جديدة تم وضعها في لائحة النظام الأساسي للجبلاية..وقال: "البعض اختذل اللائحة في بند الـ8 سنوات ومنصب النائب لكن هناك بنود أخرى جديدة".

وتابع: "هناك بند أن الاستقالة بمجرد تقديمها تصبح فورية وتعد دورة انتخابية للعضو المستقيل، بجانب بند الرئاسة الشرفية والعضوية الشرفية وكذلك تعزيز العلاقات الدولية وغيرها من البنود التي تجاهلتها وسائل الإعلام الفترة الماضية".

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وأوضح جمال محمد علي ، مصير بند تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري بداية من الموسم المقبل، وقال إن اتحاد الكرة كان سيعقد اجتماعًا بالأندية لبحث هذا البند ومناقشته معهم لكن حالت جائحة كورونا دون ذلك.

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لم تطلب مد عملها لمدة 6 شهور، قائلا :" إن اللجنة الخماسية ملتزمة بمدة عملها ولا تسعى أو تتطلع للبقاء مدة أطول، و كل الأنباء التي ترددت عن طلب اللجنة الخماسية مد عملها 6 شهور غير صحيح مطلقًا."