شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تسريب عقد سيف جعفر لـ"تتويه" الزمالك عن قضية نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على نشر عقد سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب بالنادي الأبيض، مؤكدًا أن الهدف من هذا الترسيب هو "تتويه" مسئولو القلعة البيضاء وشغلهم عن قضية نادى القرن التى تم فتحها من جديد فى الفترة الماضية، ويسعى الفارس الأبيض للتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية والاتحاد الأفريقى ليحصل الزمالك على اللقب بدلاً من الأهلى.

وقال مرتضى منصور على شاشة قناة الزمالك: "سيف فاروق جعفر أحرف لاعبي جيله والأهلي يلهث ورائه من أجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل موسم 35 هدفاً".

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وواصل: "سيدة قريبة من سيف هي السبب وراء تسريب عقده كيداً في والده، ونجل أحمد شوبير يحصل فى الأهلى على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 700 الف جنيه فقط في الموسم".

وأردف:" عقد علي معلول بـ 30 مليون جنيه في الأهلي، وليس لكم شأن بالزمالك، سأقوم برفع عقد سيف فاروق جعفر وأمنحه 10 ملايين وليس 6 فقط".

وأنهى: "بعد موسمين فقط سأكون قادراً بالحصول على 100 مليون جنيه نظير بيع نجل فاروق جعفر".